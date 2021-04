Sam Hendriks krijgt bij Go Ahead Eagles weer kans aan front: ‘Jacob Mulenga heeft buikgriep’

Het is de enige wijziging die trainer Kees van Wonderen doorvoert in zijn basisformatie, die vorige week Jong FC Utrecht moeizaam over de knie legde. Voor Hendriks is het ruim een maand geleden dat hij mocht starten van Van Wonderen. De aanvaller stond tegen FC Den Bosch voor de laatste keer in de basis bij GA Eagles, waarvoor hij dit seizoen zeven keer doeltreffend was.