Sam Hendriks: We hebben nu alle geluk van de wereld nodig

Kansen

Toch vond Hendriks GA Eagles niet slecht spelen. ,,Deze nederlaag verdienen we niet. Tot dertig meter van de goal voetbalden we best aardig. In de eindfase waren we echter veel te slordig.’’ En dus kwam de aanvaller amper in het aanvalsspel voor. ,,Als we het een beetje fatsoenlijk hadden uitgespeeld, dan hadden we zo maar zes honderd procent kansen afgedwongen. Nu was het heel karig allemaal en zit de ploeg er aangeslagen bij in de kleedkamer. Zonde, want dit was onnodig. Maar we hebben nog vijf wedstrijden om ons te revancheren. Ja, we hebben waarschijnlijk een wonder nodig, maar vijf keer winnen…. Dat is het enige wat we kunnen doen.’’