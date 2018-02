Samenwerking GA Eagles en Diepenveen uitgesteld

GAE-speler Joey Suk in de klas, dan wil iedereen wel even lezen

6 februari Go Ahead Eagles-speler Joey Suk laat de koude dinsdagochtendtraining op de club even voor wat het is. Basisschoolkinderen moeten veel meer lezen en samen met teamgenoot Dennis Hettinga spoort hij de klassen aan een wedstrijdje aan te gaan. De aftrap is vandaag bij De Windroos in de Deventer binnenstad.