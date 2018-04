Savastano duwt Hettinga uit de basis bij GA Eagles

Mauro Savastano keert vrijdagavond (20.00 uur) tegen koploper Fortuna Sittard terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles. De Ajax-huurling neemt de plek als linksback over van Dennis Hettinga, die door trainer Jan van Staa wordt gepasseerd.

Het is twee maanden geleden dat Savastano voor de laatste keer in de basis mocht beginnen. Destijds ging de Zaandammer met GA Eagles met 2-0 onderuit bij Almere City, waarna een hamstringblessure Savastano ruim een maand aan de kant hield. ,,Maar hij is eindelijk fit en kan op onze linkerkant aanvallend net wat meer brengen dan Hettinga’’, verklaarde Van Staa, die de jonge Deventenaar donderdagmorgen op de hoogte bracht van zijn besluit. Hettinga was acht duels lang de linkerverdediger. ,,En hij heeft het zeker niet slecht gedaan. Maar wij moeten wedstrijden gaan winnen de komende periode. Savastano is met zijn linkerbeen een wapen, ook in de ondersteuning van Bruno Andrade.’’

Ongewijzigd

Verder wijzigt Van Staa niets in zijn elftal, dat afgelopen paasweekeinde won van Helmond Sport en zo verrassend onderuit ging tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht. ,,Ik heb weinig reden om te wisselen’’, aldus Van Staa, die Aaron Nemane als rechteraanvaller wederom de voorkeur geeft boven Givan Werkhoven.

Opdracht

De opdracht tegen Fortuna Sittard en de vier wedstrijden die daarna nog volgen is even simpel als loodzwaar. Alleen als GA Eagles er in de slotreeks van vijf duels even zo vaak in slaagt te winnen, dan kan het noodluik van een rampseizoen nog worden geopend. ,,We hoeven er niet moeilijk over te doen’’, stelde Van Staa. ,,We gaan vol gas op de aanval en kijken waar het schip strandt. Alleen als we vanaf nu alles winnen is er misschien nog wat mogelijk. Maar de kansen zijn flink geslonken sinds maandag.’’

Galgenwaard

Van Staa doelt op de verloren wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. De hekkensluiter van de Jupiler League verbrijzelde de snode plannen, die in Deventer steeds meer voet aan de grond kregen. Maar na vijf wedstrijden op rij zonder verlies trapte GA Eagles in de val die Utrecht had uitgezet in de eigen Galgenwaard. De talentenformatie trok een verdedigingsmuur op rond de eigen zestien en GA Eagles vond geen antwoord. ,,Voetballend was het in Utrecht best in orde, alleen was het tempo wat te laag en dwongen we voor de goal veel te weinig af. Dat moet beter.’’

Koploper

Vanavond zal dat anders zijn, denkt de ervaren coach. Hoewel ook koploper Fortuna Sittard graag vanuit een compacte stelling de oppositie pijn doet, wil GA Eagles in een goed gevulde Adelaarshorst gaan stormen in de Limburgse verdedigingslinie. ,,Fortuna heeft een van de best voetballende ploegen in de Jupiler League’’, vindt Van Staa. ,,Maar ook daar wordt de druk groter. Ze spelen om het kampioenschap. Niet voor niets denkt de concurrentie dat Fortuna in Deventer wel eens punten kan gaan morsen. Ik geloof daar wel in.’’

Fortuna mist met Djibril Dianessy een smaakmaker; Andre Vidigal lijkt wel weer hersteld van zijn enkelblessure. ,,We zullen het toch echt zelf moeten doen voor hopelijk een goed gevuld eigen stadion'', aldus Van Staa. ,,Want hoe je het ook bekijkt, dit is wel een wedstrijd om naar uit te kijken.’’

Blessures

GA Eagles heeft amper personele zorgen in de selectie. Alleen de al langer geblesseerden Thijs Dekker (elleboog) en Brem Soumaoro (voet) ontbreken nog.