Scheidsrechter Bax fluit duel van GA Eagles in Maastricht

Bax floot afgelopen seizoen ook wat wat wedstrijden van GA Eagles. De 30-jarige arbiter had de leiding in het thuisduel het Jong PSV en de uitbeurt in Nijmegen tegen NEC.

Voor GA Eagles moet het duel van komende vrijdag in Zuid-Limburg de bevestiging worden dat het koploperschap in de Keuken Kampioen Divisie geen toeval is. Na twee wedstrijden en evenzoveel overwinningen tegen Jong FC Utrecht (5-0 en FC Eindhoven (1-2) aast GA Eagles in Maastricht op een pikstart in de strijd om de eerste periodetitel die vrijdagavond van start gaat. De eerste twee duels van de competitie tellen immers niet mee in de periodestrijd.