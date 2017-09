Schenk: ‘Doelstelling beter even vergeten’

Xandro Schenk vond de 1-3 nederlaag tegen Cambuur, dat net als Go Ahead Eagles in de eerste speelronden van de Jupiler League nog zonder zege zat, ‘heel pijnlijk’.

,,Het is doodstil in de kleedkamer. Als je voor de vijfde keer op rij niet wint, waarvan ook nog eens drie keer thuis, is de sfeer niet denderend. Dat is ook logisch”, stelde de aanvoerder van Go Ahead Eagles.

Schenk veroorzaakte halverwege de eerste helft een penalty na een overtreding op Xander Houtkoop. Rossi schoot vanaf elf meter over. ,,Ik hoor van iedereen dat het niet terecht was. Ik dacht ook dat ik de bal speelde, anders rolt die niet over de achterlijn. Hij had wel een dikke enkel. Wellicht raakte ik de bal en de speler. Dan zijn er scheidsrechters die de penalty wel geven. Anderen geven geen penalty.”

Cambuur had na de misser van Rossi nog het betere veldspel, maar Go Ahead kwam het dichtst bij een openingstreffer. Schenk zag de uitblinkende Cambuur-doelman Jesse Bertrams miraculeus redden op zijn kopbal. In de tweede helft werd de geplaagde formatie van trainer Leon Vlemmings dominanter en leek de eerste overwinning van het seizoen binnen handbereik.

Kansen

Nadat Hendriks een doeltreffende counter van Cambuur wegpoetste, leek Langedijk Go Ahead op voorsprong te schiet. Hij raakte echter de paal. ,,Ik vond ons ook beter spelen dan vorige week tegen Helmond Sport. Ik vind ook dat het ons niet meezit. We hebben veel kansen gehad. Voor hetzelfde geldt gaan die erin en pak je de eerste zege.”