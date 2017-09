Schenk: Eindelijk…. Dit hadden we zó nodig

,,Eindelijk…. Dit hadden we zó nodig’’, aldus Schenk. ,,Het was onrustig rond de club en ons vertrouwen was broos. De enige remedie om voorlopig van alle problemen af te komen was winnen van Almere City. Je zag aan het einde ook dat de angst in de ploeg kwam om een tegendoelpunt te krijgen, maar eindelijk valt het nu een keer onze kant op.’’

,,De eerste helft was van hoog niveau’’, vond Schenk. Onder aanvoering van een ontketende Joey Suk, die als vervanger van de licht geblesseerde Tim Hölscher een uitstekende indruk maakte op het middenveld, was GA Eagles heer en meester. Zoals heel GA Eagles kwam bovendrijven. Al maakte het elftal van Vlemmings zich het nog onnodig lastig door tal van opgelegde kansen onbenut te laten. ,,Dat mogen we onszelf verwijten’’, erkende Schenk. ,,Maar als team werden we de laatste weken aangesproken op instelling. Daar was vandaag niets op aan te merken. Met deze wedstrijd kunnen we verder, want we mogen nu even genieten, maar moeten wel door natuurlijk.’’