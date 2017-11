DEVENTER – Met twee vertrouwde nieuwe gezichten begint Go Ahead Eagles vrijdagavond aan de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Aanvoerder Xandro Schenk en spelmaker Stefano Beltrame maken na blessures hun rentree in De Adelaarshorst (20.00 uur).

Daarmee raakt de ziekenboeg van Go Ahead leger en leger en wordt trainer Leon Vlemmings tot zijn genoegen genoodzaakt sportieve beslissingen te maken. Vooral de terugkeer van Schenk stemt Vlemmings gelukkig. De captain moet weer voor rust brengen in de verdediging, die de laatste duels een verre van stabiele indruk maakte. ,,Ik kon wel door de grond zakken toen Xandro geblesseerd raakte’’, bekende Vlemmings. ,,Achterin zijn we natuurlijk het hele seizoen al aan het soebatten en dan kun je dit er niet bij hebben. Hij is een belangrijke pion voor ons achterin, dus ik heb geen twijfel over zijn inzetbaarheid tegen Dordrecht.’’

Schenk raakte al vroeg in de met 3-0 verloren bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard geblesseerd aan de enkel en miste de ontmoetingen met Jong AZ en Telstar. Schenk haakte pas woensdag definitief aan bij de groepstraining, maar angst dat het mis gaat met het enkelgewricht heeft Schenk niet. ,,De enkel voelt goed aan en ik heb geen last meer.’’

Beltrame

Dat geldt ook voor Beltrame, wiens hamstringkwetsuur volledig is hersteld. De Italiaan raakte op 10 oktober in de aanloop naar het treffen met De Graafschap geblesseerd en stond ruim vijf weken aan de kant. ,,Twee belangrijke jongens voor ons’’, meende Vlemmings. ,,Het is voor het elftal mooi dat ze terug zijn.’’ Beltrame was belangrijk bij de start van de aardige reeks die GA Eagles eind september tegen Almere City inzette. De Juventus-huurling vormde een prima tandem met spits Sam Hendriks. ,,NU is het zaak dat we iedereen fit houden en aan vastigheid kunnen gaan werken.’’ Want daar schort het bij de Deventer club aan. Vlemmings kon tot dusver alleen begin oktober tegen FC Oss zijn basisformatie van een week eerder laten staan.

FC Dordrecht

De wedstrijd tegen FC Dordrecht van vrijdag is ook de aftrap van de slotakte van het voetbaljaar. Nog zeven wedstrijden heeft GA Eagles te gaan voor de winterstop, vier keer speelt de ploeg thuis. Punten zijn noodzakelijk om de aansluiting met de subtop te behouden en niet verder weg te zakken. Vooral de middenmoot staat dicht op elkaar en Go Ahead heeft als nummer acht van de Jupiler League slechts vier puntjes meer dan Dordrecht, dat de vijftiende plek op de rangschikking bekleedt. Dat het beter moet dan tegen Telstar, waarin GA Eagles zoek werd gespeeld en met 3-1 ten onder ging, erkent ook Vlemmings. Vooral verdedigend bleef de Deventer ploeg onder de maat en bleek het wegvallen van Schenk kwalitatief amper op te vangen.

FC Dordrecht is bezig aan een wisselvallig seizoen en kende voor de interlandperiode een lastige fase. De Zuid-Hollanders leden drie nederlagen in de afgelopen vier duels. Op 6 oktober was het FC Eindhoven dat dit seizoen voor het laatst het hoofd moest buigen voor FC Dordrecht (4-3). ,,Wij spelen thuis en moeten de dienst uitmaken tegen deze ploeg’’, aldus Vlemmings. ,,We hebben Dordrecht goed geanalyseerd en kennen de plussen en de minnen. Het is aan ons om het publiek erachter te krijgen en met passie te spelen. Zoals we ook de hele week al trainen. Daarover ben ik zeer teverden.’’

Blessures

Op de lijst met afwezigen bij GA Eagles staan nog twee spelers voor het duel met FC Dordrecht. De al langer niet fitte Kosovaar Lum Rexhepi en Tim Hölscher (achillespees) ontbreken op het appèl. ,,De concurrentie neemt toe in de selectie. Dat is een goed teken en mooi voor een trainer’’, besloot Vlemmings.