Aanvoerder Xandro Schenk keert vrijdagavond na ruim drie weken terug in de basisopstelling van Go Ahead Eagles. In de met 3-0 verloren bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard viel de 24-jarige verdediger vroeg uit, nadat hij zijn enkel verdraaide.

,,Herboren? Dat klinkt wat zwaar, maar de enkel voelt weer goed.” De verwachting was dat hij langer uit de roulatie zou zijn, maar het herstel verliep voorspoedig. Moeilijker had hij het met het kijken naar zijn kwakkelende ploeg: ,,Het is vervelend om niet mee te kunnen doen. Je weet dat je er niks aan kan doen op dat moment, ook al wil je het liefste het veld wel oprennen.” Zonder hem werd er in de competitie een keer verloren (3-1 tegen Telstar) en gewonnen (2-1 van Jong AZ).

Schenk trainde gisteren na zijn blessure voor de tweede keer mee met de groep. Opvallend detail is dat de verdediger zonder scheenbeschermers de oefenstof afwerkt. Daarin staat hij bij de Deventenaren niet alleen. ,,Het is een besluit dat ik zelf heb genomen. Als ik er dan een tik op krijg moet ik dat gewoon incasseren, niet janken.” Vanavond tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht zal hij ze zeker wel ombinden, want hij ziet de bezoekers als een fysiek sterke ploeg. ,,Maar ik vind ook dat wij meer kwaliteit hebben dan Dordrecht. We moeten zorgen dat we scherp zijn en ons publiek erachter kunnen krijgen.” Het belang van de nakende thuiswedstrijd is hem duidelijk: ,,We willen ons richten op een plek in de top vijf en daarvoor zullen we aansluiting moeten vinden. Dat kan alleen met een overwinning.”