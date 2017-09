Schenk: ‘Onder Vlemmings traint GA Eagles intensiever dan ooit’

De onrust borrelt in De Adelaarshorst. De sportieve martelgang waarmee Go Ahead Eagles door de Jupiler League strompelt, heeft zijn weerslag op alle geledingen van de club. Stonden emotionele supporters vorige week na de nederlaag tegen Cambuur (1-3) nog fulminerend voor de hoofdingang, afgelopen vrijdag werden de kleuren van juweel te schande gemaakt door Deventer aanhangers. Op station Zwolle werd een trein vernield en de confrontatie gezocht met politie en PEC-symphatisanten. GA Eagles loopt rood aan en hapt in de eerste anderhalve maand van de competitie naar adem. Het elftal van trainer Leon Vlemmings snakt naar een overwinning om een dreigende sportieve crisis buiten de Deventer veste te houden. Aanvoerder Xandro Schenk weet er alles van. ,,Ik heb de afgelopen jaren het nodige meegemaakt bij Go Ahead. Feit is dat we niet goed voetballen, maar wij staan als team achter speelwijze én trainer.’’

GA Eagles slaagt er maar niet in om het nieuwe systeem onder de knie te krijgen. Hoe kan dat?

Schenk: ,,We snappen het zelf ook niet. De wedstrijd in Emmen was niet goed. We kwamen totaal niet aan voetballen toe en dat is onbegrijpelijk. We hebben betere spelers dan Helmond Sport, Volendam en Emmen. Toch hebben we geen van die clubs verslagen. Simpelweg omdat het voetbal onder de maat is. We creëren weinig tot geen kansen. Er moet snel verbetering in komen.’’

Staan jij en de spelersgroep nog achter de dynamische speelwijze die Vlemmings voor staat?

Schenk: ,,We hebben een lijn gekozen en daar geloven we allemaal in. Ik vind ook dat we genoeg kwaliteit hebben. Zelfs als het niet loopt, moeten we meer laten zien dan we nu doen. Klopt, de omschakeling naar een plan B – zoals jij dat noemt – gaat niet goed. We hebben geen ploeg die zich met vechtvoetbal kan onderscheiden, al vond ik tegen Emmen wel dat Joey Suk het goed deed toen hij doorschoof naar het middenveld. Een balafpakker, met kracht. Er gebeurde wel wat.’’

De onrust laait op aan de zijlijn. Verwacht het kritische publiek niet te veel van GA Eagles?

Schenk: ,,Ik snap de onvrede wel. Ook wij zijn niet gelukkig hoe het nu gaat. Alleen staan de beste stuurlui altijd aan wal. Op sociale media lees ik van alles over ons. Het is zó gemakkelijk scoren allemaal. Vorige week zag ik weer dat we niet hard genoeg zouden trainen… Nou geloof me, ik heb hier bij Go Ahead nu een stuk of zes, zeven trainers meegemaakt en onder Leon Vlemmings trainen we intensiever dan ooit. Ik word een beetje gek van alles wat er op internet wordt geroepen.’’

Wat vind je van de Go Ahead-supporters die, zeker niet altijd op een positieve manier, zich nu weer nadrukkelijk roeren?

Schenk: ,,We moeten samen zorgen dat we met Go Ahead omhoog klimmen. Dit soort acties zoals vrijdag op station Zwolle zorgt voor een negatief stempel. Go Ahead stond er altijd goed op in Nederland. Iedereen vond het geweldig dat Go Ahead weer terugkeerde in de eredivisie en gunde ons het succes. Die goodwill verspelen we nu door op een negatieve manier in het nieuws te komen en dat is zonde.’’

Ben je bang voor een sportieve crisis in de komende weken?