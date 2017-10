Schenk: Vorig jaar tegen Dongen scoorde ik voor het laatst

Schenk zag Go Ahead een moeizame eerste helft spelen tegen de jonge Amsterdammers, maar wel met een 3-1 voorsprong de rust in gaan. ,,We begonnen heel zwak’’, vond Schenk. ,,We wisten dat Ajax altijd vol druk zet en heel aardig kan voetballen. Dat merkten we in de eerste minuten. We liepen steeds achter de feiten aan. Ze kregen wel wat kansen, maar met Sonny hebben we natuurlijk een geweldige keeper in de goal staan.’’