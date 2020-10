Scherpschutters van De Graafschap tegen goed georganiseerd GA Eagles

HistorieGo Ahead Eagles zal dinsdagavond beducht zijn op de aanvalskracht van De Graafschap. Waar de Deventenaren maar moeizaam het net vinden dit seizoen, is de Doetinchemse club al 21 wedstrijden op rij doeltreffend in de eerste divisie.

De Graafschap heeft historisch gezien sowieso een licht voordeel tegen GA Eagles als het gaat om successen in de Adelaarshorst. De Doetinchemse club won in competitieverband al zeven keer in Deventer, waar de thuisclub zes keer succesvol was.

De laatste editie was op zondag 8 maart van dit jaar. De laatste wedstrijd ook voor beide clubs voordat het coronavirus een abrupt einde maakte aan het seizoen. De Graafschap won met 1-2 na doelpunten van Ralf Seuntjens en Branco van den Boomen. Maarten Pouwels deed kort voor tijd iets terug namens GA Eagles.

Laatste winst

De laatste competitiezege van GA Eagles in eigen huis op De Graafschap dateert overigens alweer van 2009. Niet zo gek ook, want sindsdien troffen beide clubs elkaar slechts tweemaal. De oostelijke clubs wisselden regelmatig stuivertje in de eredivisie en ontliepen elkaar derhalve in competitieverband.

In de nacompetitie stonden beide clubs nog wel twee keer tegenover elkaar. In mei 2015 won De Graafschap (0-1), exact een jaar later legde GA Eagles met een 4-1 zege de basis voor de hernieuwde promotie naar de eredivisie.

In 2018 won De Graafschap met 0-4 en liep het inmiddels afgelopen duel alsnog uit de hand toen aanhangers van GA Eagles spelers van De Graafschap aanvielen. Het was de gitzwarte omlijsting van het rampseizoen wat uiteindelijk werd besloten met een zeventiende plaats in de eerste divisie.

In totaal stonden beide clubs in de afgelopen zestig jaar 36 keer (uit en thuis) tegenover elkaar in competitieverband. De Graafschap was veertien keer de baas op het veld, GA Eagles won negen ontmoetingen.

57 spelers kwamen uit voor beide clubs

Met Elmo LIeftink, Mohamed Hamdaoui, Julian Lelieveld en Roland Baas bij De Graafschap zijn er dinsdagavond in Deventer vier spelers met een verleden bij GA Eagles.

GA Eagles en De Graafschap hebben sowieso een rijk verleden als het om spelers gaat die actief waren in zowel Deventer als Doetinchem. Liefst 57 spelers kwamen uit voor beide oostelijke clubs.

De 57 spelers met een verleden bij zowel De Graafschap als GA Eagles:

Alexander Bannink, André van der Ley, Cas Peters, Chris de Vries, Dave Bus, Dick Kooijman, Donny de Groot, Elmo Lieftink, Elvio van Overbeek, Erik Redeker, Erwin Looms, Gerdo Hazelhekke, Gerrie Veerman, Henk Koenders, Henk van Brussel, Jaap de Blaauw, Jacco Beerthuizen, Jasper Heusinkveld, Jeroen Boere, Jerry van Ewijk, Jhonny van Beukering, Joep van den Ouweland, Joerie Bekking, Jordy Rondeel, Julian Lelieveld, Justin Zikama, Kevin van Diermen, Klaas Vink, Lion Kaak, Loïc Loval, Luuk te Boekhorst, Marc de Clerck, Marcel van Spankeren, Martin Haar, Michael Jansen, Mohamed Hamdaoui, Mohammed Mouhouti, Nico van Zoghel, Niklas Tarvajärvi, Oeki Hoekema, Patrick Ax, Paul Kerlin, Paul van Leeuwen, René Smit, Resit Schuurman, Rini Coolen, Roberto Bosveld, Roland Baas, Roy Tular, Sam Hendriks, Sander Duits, Sjoerd Ars, Sjoerd Overgoor, Sven Nieuwpoort, Terry Hendriks, Theo Zwarthoed en Tjalling Dilling.