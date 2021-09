Schmidt vindt dat PSV in Deventer wel geluk heeft gehad: ‘Go Ahead beste ploeg dit seizoen’

Schmidt heeft niet het gevoel dat PSV richting een dood punt gaat. ,,We kwamen vanavond een heel goed team tegen”, vond hij. ,,Zoals ze vanavond speelden, was het de beste ploeg uit de eredivisie waar we tegenover stonden. Het was niet onze beste dag en toch wonnen we deze wedstrijd. Soms heb je deze duels nodig om je als team te ontwikkelen.”

Herstellen

Voor rust kon PSV het ondanks een 0-1 voorsprong door Cody Gakpo niet bolwerken. ,,We hadden grote problemen in het spel zonder bal. We konden de ruimtes niet goed controleren en verloren te veel tweede ballen. Met Olivier Boscagli als centrale middenvelder en Armando Obispo als verdediger heb ik geprobeerd dat te herstellen. We hebben zelf ook wat kansen gecreëerd en hadden geluk.”

Marco van Ginkel was verantwoordelijk voor de 1-2, nadat Go Ahead Eagles aan de rechterkant van PSV via Cordoba tegen had kunnen scoren. Schmidt herkent wel dat PSV in een moeizame fase zit. ,,De frisheid kan ook zomaar soms weer terug zijn. Je weet nooit precies wanneer spelers echt moe raken en dat is waarom we spelers soms rust geven. We moeten dat ook in de volgende wedstrijden blijven doen. We moeten werken voor de punten en winnen niet altijd makkelijk de wedstrijden.‘’