Schot Frank Ross tekent contract voor twee jaar bij GA Eagles

De 22-jarige Ross was de afgelopen drie weken al op proef in Deventer, waar hij indruk maakte op trainer Kees van Wonderen. De handen van de oefenmeester kriebelden om langer met de Schot - die de opleiding doorliep van Aberdeen - aan de slag te gaan. ,,Ik zie potentie in hem en hij kan de komende maanden alleen nog maar beter worden. Er zit nog veel rek in die jongen‘’, liet Van Wonderen vorige week al weten.

Dat Ross toen met een kneuzing aan het scheenbeen kampte en ontbrak in de oefenwedstrijd tegen Heracles deerde de coach niet. In de afgelopen twee weken maakte hij een goede indruk tijdens zijn stage als aanvallende middenvelder. Hoewel zijn fysieke toestand nog achter loopt, heeft hij voetballend overzicht en beschikt Ross over een prima trap. ,,De laatste twee seizoenen ben ik helaas veel geblesseerd geweest‘’, verklaart Ross. ,,Mede daardoor is mijn contract bij Aberdeen deze zomer niet verlengd. Al was ik eerlijk gezegd na al die jaren bij Aberdeen zelf ook wel toe aan een nieuwe start.”

Nederland

GA Eagles deed Ross vorige week donderdag al een eerste contractvoorstel, waarna gisteren de plooien werden gladgestreken. Ross blijft sowieso tot 2022 bij GA Eagles. Ross kijkt uit naar voetballen in Nederland. ,,Hier vormen een verzorgde opbouw en een goede organisatie de basis. Het is een type spel dat ik prefereer. In Schotland wordt regelmatig de lange bal gehanteerd en kwam het regelmatig voor dat ik de bal alleen maar voortdurend over me heen zag vliegen. Dat kon soms best frustrerend zijn. Ik wil bij zoveel mogelijk aanvallen betrokken zijn, risico in mijn spel leggen en zoveel mogelijk goals scoren. Gretig zijn voor het doel. Dat wil ik bij GA Eagles laten zien.”

Volledig scherm Frank Ross in actie namens Go Ahead Eagles © BSR Agency