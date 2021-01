Schouderblessure GA Eagles-speler Botos lijkt ernstig

Bijzondere bekerlo­ting op zaterdag: Ajax heeft thuisduel, Feyenoord en PSV uit

21 januari Komende zaterdag wordt er rond 22.30 uur geloot voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Het is een andere loting dan gebruikelijk, want het is nu al duidelijk dat Ajax een thuiswedstrijd krijgt en dat Feyenoord en PSV sowieso een uitduel wacht.