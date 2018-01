Schutterend GA Eagles onderuit in doelpuntrijk duel in Volendam

Als Go Ahead Eagles de eigen stadsgrenzen verlaat, staat de uitslag vaak wel vast. Zo ook deze zondagmiddag in Volendam. De Noord-Hollandse thuisploeg was in een doelpuntrijk maar matig spektakelstuk met 4-3 te sterk voor de schutterende ploeg van trainer Jan van Staa. Want wie zo verdedigt zal nog maar zelden een wedstrijd winnend besluiten.

GA Eagles toonde na een 2-0 achterstand nog wel veerkracht en kwam zelfs op een 2-3 voorsprong, maar faalde weer eens hopeloos in de laatste linie en dus stonden de gezichten weer op onweer na het laatste fluitsignaal.

Jan van Staa liet zijn winnende formatie van een week eerder tegen MVV staan met Thijs Dekker en Sjoerd Overgoor als het controlerende hart van de ploeg. Ook de licht gekwetsten Mauro Savestano (enkel) en Joey Suk (rug) waren fit genoeg om in actie te komen bij Go Ahead, dat heel afwachtend begon aan de wedstrijd. Na een rommelige openingsfase kreeg Volendam na twaalf minuten de eerste kans. Kevin Visser schudde Thijs Dekker af in het Deventer zestienmetergebied. De Volendamse aanvaller verscheen vrij voor keeper Sonny Stevens, maar die tikte de bal over het doel.

Knappe boogbal

Het was uitstel van executie. Go Ahead kon aanvallend amper een vuist maken en kwam niet in de buurt van de goal van keeper Hobie Verhulst. Volendam was aanzienlijk dreigender en na 25 minuten ook doeltreffend. Een prachtpass van achteruit van Erik Schouten werd op waarde geschat door Visser, die de slapende GA Eagles-defensie voor schut liet staan. Vrij voor Stevens scoorde de middenvelder van Volendam met een knappe boogbal. De 1-0 voorsprong van de Volendammers was verdiend en die score werd vijf minuten later zelfs verdubbeld. Opnieuw een pass van Schouten, dit keer was Enzo Stroo de afmaker. De spits werd geen strobreed in de weg gelegd in de Deventer zestien, waar Xandro Schenk zich wel heel gemakkelijk liet wegzetten. Maar wie anders dan Sam Hendriks zorgde weer voor leven in de Deventer ploeg. Volledig uit het niets tekende de spits met een fraaie knal voor de 2-1 na een voorzet van Joey Suk. Het was alweer Hendriks z’n zestiende treffer van het seizoen.

Nieuwe spelers

Het betekende meteen de ruststand tussen GA Eagles en FC Volendam, die allebei bezig zijn aan een slecht seizoen en nadrukkelijk de weg naar boven zoeken. De Noord-Hollanders zijn in de sportieve wederopbouw net wat verder dan GA Eagles, dat met zes nieuwe spelers in de selectie vorige week tegen MVV voor de eerste keer in tien duels weer eens wist te winnen. Volendam stapte in vier van de laatste vijf wedstrijden in de Jupiler League juichend van het veld en poetste de slechtste competitiestart in jaren helemaal weg, maar had buiten GA Eagles gerekend.

Want na de rust had Hendriks al binnen een minuut de gelijkmaker op de schoen voor GA Eagles, maar de spits strandde op keeper Verhulst. Aan de andere kant was het Daan Klinkenberg die verzuimde de genadeklap uit te delen aan de Deventenaren. Daarmee begon de tweede helft een stuk aardiger dan de eerste omgang. Zeker toen Go Ahead na tien minuten ook nog eens op gelijke hoogte kwam en het uitvak ontplofte. Sam Hendriks leek te worden gestuit voor Ties Evers, maar de Volendam-verdediger prikte de bal in de verre hoek langs zijn eigen keeper (2-2). Het was de aanzet voor een Deventer offensief, waarin ook Bruno Andrade werd gebracht. Amper een minuut na zijn invalbeurt is het Stefano Beltrame die Go Ahead op voorsprong schiet. Met een geweldige knal van zestien meter en de onderkant van de lat was het opeens 2-3.

Geklungel

Van controle over de wedstrijd was echter geen sprake. Van verdedigend geklungel wel. Een overvloed aan Deventer verdedigers was niet aan staat om Rodney Antwi - die eenvoudig wegliep bij Levi Opdam - van scoren af te houden.

In de laatste twintig minuten gingen beide ploegen op jacht naar de winst, maar dat gebeurde zonder veel overleg. En dus bleef de gelijke stand lang op de borden. Totdat Enzo Stroo vijf minuten voor tijd simpel het duel won van Buwalda, binnenknikte en het doelpuntrijke duel tussen de verdedigende laagvliegers besliste: 4-3.

FC Volendam-GA Eagles 4-3 (2-1). 25. Kevin Visser 1-0, 30. Enzo Stroo 2-0, 35. Sam Hendriks 2-1, 55. Ties Evers 2-2 (eigen doelpunt), 63. Stefano Beltrame 2-3, 71. Rodney Antwi 3-3, 85. Stroo 4-3.

Scheidsrechter: Van de Graaf. Gele kaart: Vlak, Antwi, Verhulst (Volendam), Buwalda (GA Eagles).