Schutterend Go Ahead mag blij zijn met 3-1 nederlaag

Go Ahead Eagles heeft de deksel na zes wedstrijden zonder nederlaag op zijn neus gekregen. In Velsen-Zuid konden Deventenaren nog opgelucht ademhalen met een 3-1 nederlaag.

Nadat Go Ahead in de achtste minuut al werd gewaarschuwd met een levensgrote gemiste kans van Melvin Patje, was het een minuut later Jerdy Schouten die de bal met een schitterende volley onhoudbaar achter Go Ahead-doelman Sonny Stevens schoot. Een doelpunt waarbij hij volledig vrij gelaten werd in het zestienmetergebied van de Deventenaren.

Even werd Go Ahead Eagles wakker geschut. De jacht op de gelijkmaker leidde echter tot een treffer aan de andere kant. Waar meerdere pogingen van afstand van de Deventenaren over het Telstar-doel vlogen, was het aan de kant van de thuisploeg wel raak. Mohammed Osman pegelde de bal na 26 minuten van een meter of dertig in de rechterhoek achter een niet voluit gaande Stevens.

Binnen de kortste keren pegelde Melvin Platje de bal vervolgens op de lat en werd een doelpunt van Andrija Novakovich afgekeurd wegens buitenspel, waarna Leon Vlemmings het tijd vond om in te grijpen. Na een half uur bracht hij Patrick Maneschijn in het veld voor Tim Hölscher. Tot een verandering leidde het niet. Hoewel de invaller nog oog in oog met Telstar-sluitpost De Boer kwam, ontstond er vooral een kansenregen voor Telstar. Dat het bij rust slechts 2-0 stond hadden de Deventenaren te danken aan een schutterende Telstar-spits Novakovich.

Aanvallen waar Go Ahead uiterst weinig tegenover kon zetten. Scherpschutter Sam Hendriks kwam amper in het spel voor en beleefde zijn hoogtepunt al voor de wedstrijd toen hij uit handen van supporter Twan Bolink de gouden stier ontving.

Na zeventig minuten scoorde de topscorer van de Jupiler League nog zijn elfde doelpunt van het seizoen na een prima steekbal van de invallende Brem Soumaoro, maar lang kon Go Ahead daar niet van genieten. Binnen twee minuten lag de bal er via Osman aan de andere kant van het veld alweer in en was het gedaan met de tegenstand van Go Ahead Eagles.

Telstar-GA Eagles 3-1 (2-0). 9. Jerdy Schouten 1-0, 26. Mohammed Osman 2-0, 70, Sam Hendriks 2-1, 72. Osman 3-1.

Scheidsrechter: Mulder.

Toeschouwers: 2756.

Gele kaart: Corbin-Ong.