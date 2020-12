Scorende Beukema neemt advies van zieke Veldmate ter harte

Veldmate ontbrak in Brabant wegens ziekte bij Go Ahead Eagles. Hij had zijn maatje in het centrum van de Deventer verdediging voorafgaand aan het duel al een berichtje gestuurd, vertelde Beukema bij Fox Sports. ,,Hij appte dat we als een machine moesten werken. Dat hebben we gedaan, dit was een goed antwoord op dinsdag.’’