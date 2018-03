Scorende Eagle Ketting na zege niet bang voor oud bier in de bus

Na de eerste uitzege in negen wedstrijden was Rick Ketting niet bang voor oud en verschraald bier dat maandenlang onderin de spelersbus lag te wachten. ,,Ik drink toch nooit’’, lachte de verdediger, die met GA Eagles op 6 oktober in Oss voor de laatste keer won op vreemde bodem. ,,Zó lang geleden? Oei. Ik ben niet zo van die statistieken, maar acht uitnederlagen op rij is wel veel ja.’’

Diep in put

,,Dit is het beste antwoord wat we konden geven na De Graafschap’’, lachte Ketting. Voor de tweede keer in vijftien dagen was het de verdediger die GA Eagles aan een bevrijdende treffer hielp. Was het eind februari FC Oss dat geveld werd door een dreun van Ketting, dit keer knikte de oud-Spartaan snoeihard raak met het hoofd. ,,Voor het eerst in mijn carrière scoor ik twee keer in één seizoen’’, wist Ketting, die na ruim een uur voor de 0-1 zorgde. ,,We zaten als team zó diep in de put en na De Graafschap kwam daar nog een enorme berg modder overheen. Het was ook niet goed wat we deden en daarom voelt dit geweldig. Maar laat dit de opmaat zijn voor een serie. Eén potje winnen zegt me niet zoveel. Wij geloven er nog steeds in. Aan ons om deze lijn maandag tegen Jong AZ door te trekken.’’