Scorende Pouwels tekent tweejarig contract bij GA Eagles

En daar was de voormalig aanvaller van derdeklasser SV Dalfsen ontzettend blij mee. ,,Ik moet zo mijn contract nog tekenen, maar de foto's zijn al gemaakt'', zei hij lachend. En voor die lach had de nieuwbakken profvoetballer alle reden. Want wederom was de lange blonde voetballer beslissend voor de ploeg van trainer John Stegeman. In de 66ste minuut verving hij Thomas Verheydt en binnen vijf minuten schoot Pouwels de bal tegen het vijandelijke net. ,,Altijd lekker zulke voorzetten. Ik kwam goed voor mijn tegenstander, dat had de trainer me ook voorgehouden. Oorlog maken in het strafschopgebied van MVV'', klonk het droog, want zo makkelijk kwam zijn treffer niet tot stand.

Euforie

De euforie over de treffer van Pouwels kon voor trainer Stegeman het matige optreden van zijn ploeg niet verhullen. Hij bleef kritisch. ,,Het was zeker aan het begin heel matig wat we lieten zien, we voetbalden helemaal niet naar voren. En dan hebben we een rode kaart bij MVV nodig om ons in de wedstrijd te helpen. En ook in de tweede helft hebben we het nodige geluk gehad, zeker omdat Hobie die penalty stopte.''

De kritische trainer vindt dat het niveau een stuk omhoog moet. ,,We mogen natuurlijk wel genieten van het feit dat we nu negen punten uit drie wedstrijden hebben, maar we moeten ook door de punten heen kijken. We hebben een doel voor de langere termijn en dan moet je niet te veel stil staan bij korte momenten. Maar we staan bovenaan en dat is mooi.''