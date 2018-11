Scorende Verheydt: Weer met beide beentjes op de grond

Thomas Verheydt stapte zondagmiddag vol ongeloof van het kunstgras in Velsen-Zuid. Niet eens zozeer de 2-1 nederlaag tegen Telstar, als wel het onherkenbare Go Ahead Eagles verbaasde de scorende spits.

,,Het veld was hier dramatisch’’, oordeelde Verheydt, die direct de ongepastheid van zijn reactie onderkende. ,,Nee, het is geen excuus. We waren als team gewoon dik onvoldoende.’’

Waar zijn trainer John Stegeman boos agerend voor de camera’s en de kladblokken verscheen na het bedroevende Deventer optreden, bleef Verheydt nog opvallend kalm. ,,Wij moeten hier het spel maken, maar slagen daar totaal niet in. Natuurlijk speelde Telstar heel verdedigend, maar dat is hun goed recht. Wij moeten ons daar tegen wapenen, alleen hadden we er geen antwoord op.’’

Verheydt realiseerde zich heel goed dat tegenstanders de komende weken vaker de bus gaan parkeren rond de eigen zestien tegen GA Eagles. ,,Ook FC Dordrecht gaat zich vrijdag ingraven tegen ons. Wij hebben normaal gesproken kwaliteit genoeg om daar doorheen te voetballen. Alleen tegen Telstar leek het nergens op. Vooral de eerste helft niet. Na rust vond ik dat we iets meer grip kregen op de wedstrijd en na die 1-1 van mij dacht ik dat we konden doordrukken. Maar ja, dan geven we toch weer simpel een doelpunt weg. Dat mag niet.’’