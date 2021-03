Scouts Utrecht en Groningen zien GA Eagles-doelman Gorter excelleren: ‘Mooie clubs. Ik denk wel aan eredivisie‘

Nominatie Beukema voor eretitel beste speler, GA Eag­les-goa­lie Gorter over hoofd gezien

0:17 Go Ahead Eagles heeft weer een voetballer in de verkiezing rond de beste speler van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. Verdediger Sam Beukema is genomineerd in de strijd om de eretitel.