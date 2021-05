Seizoen Luuk Brouwers voorbij, middenvelder GA Eagles wacht operatie

Luuk Brouwers komt de rest van dit seizoen niet meer in actie voor Go Ahead Eagles. De 23-jarige middenvelder moet een operatie ondergaan aan het bovenlichaam. Dat is gebleken uit onderzoek in het ziekenhuis.

Brouwers viel vrijdagavond uit in de wedstrijd tegen NEC (2-1 winst) met een blessure in de schouderstreek. De schade is ernstig genoeg om een streep door de naam van Brouwers te zetten voor de kraker van woensdagavond tegen Excelsior en de eventuele play-off wedstrijden die nog volgen dit seizoen.

Daarmee is de angst van Brouwers waarheid geworden. De voetballer is maandag wederom naar het ziekenhuis gegaan voor nader onderzoek. Daarbij werd via een mri-scan verder gekeken naar de blessure in de aanhechting in de oksel waar zaterdag al enige schade werd vastgesteld. Dat werd vandaag bevestigd.

Herstel

Hoe lang Brouwers moet herstellen na de ingreep in onduidelijk. ,,Ik wil iedereen bedanken voor de steunberichten, waarvan sommigen in de vorm van een stem in de Bronzen Kampioensschaal-verkiezing”, aldus Brouwers. ,,Uiteraard ben ik erg teleurgesteld dat ik in deze cruciale fase van het seizoen niet op het veld kan staan. Ik ga de jongens nu sowieso zo goed mogelijk supporten vanaf de kant.”

Na een klein uurtje spelen tegen NEC ging het mis voor de Brabander en moest hij in zak en as het veld verlaten. Logisch ook. GA Eagles voerde met de winst op NEC de druk op De Graafschap verder op en is op de slotdag kandidaat om tweede te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee zou rechtstreekse promotie naar de eredivisie een feit zijn. ,,De mooiste wedstrijden van het seizoen komen eraan‘’, realiseerde Brouwers zich vrijdagavond al. ,,Dat schoot meteen door mijn hoofd.‘’

De vorig jaar van FC Den Bosch overgekomen middenvelder is – zeker na het wegvallen van captain Jeroen Veldmate - de veldkapitein van GA Eagles en een cruciale schakel in het spel van de Deventer formatie. Ook is Brouwers genomineerd tot beste voetballer van de vierde periode in de eerste divisie.