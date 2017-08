Selectie Go Ahead Eagles is compleet: ‘Ik ben geen opportunist’

Go Ahead Eagles al vier duels op rij ongeslagen tegen Helmond Sport

30 augustus Het is alweer even geleden dat Helmond Sport voor de laatste keer wist te winnen van Go Ahead Eagles. Al vier duels op rij bleef de Deventer ploeg zonder verlies. Voor het laatst gebeurde dat op 23 maart 2012. De 5-1 van destijds was meteen de grootste thuiszege van Helmond Sport op GA Eagles in stadion De Braak.