Shockeffect? Zowel RKC als Go Ahead bewijzen dat het ‘niet bestaat’

RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles, die het vrijdagavond (20.00 uur) in het Mandemakers Stadion tegen elkaar opnemen, hebben beide dit seizoen cijfermatig geen baat gehad bij de trainerswissel. Zowel de Brabantse als Deventer club is slechter gaan presteren nadat halverwege het seizoen werd ingegrepen.

Peter van den Berg, die het seizoen startte als hoofdtrainer van RKC, werd na 19 wedstrijden ontslagen door de Brabantse club. In die 19 wedstrijden had hij evenzoveel punten behaald, gemiddeld dus exact 1 punt per duel. Op 8 januari volgde Hans de Koning hem op. De oud-trainer van Go Ahead vergaat het sindsdien nog minder dan zijn voorganger. In de 17 wedstrijden die RKC speelde onder zijn leiding, behaalde de club slechts 14 punten. Dat is 0,82 per duel.

Hetzelfde laken

Bij Go Ahead hetzelfde laken een pak. Leon Vlemmings werd op 3 december ontslagen door de Deventer club vanwege de teleurstellende resultaten. Go Ahead stond op dat moment dertiende in de Jupiler League en had 18 punten vergaard uit de 16 wedstrijden. Vlemmings scoorde daarmee een gemiddeld puntenaantal van 1,13 per wedstrijd.

Dat is ruim meer dan zijn opvolger Jan van Staa bij elkaar heeft gesprokkeld. De trainer uit Almelo stond tot nu toe 20 wedstrijden langs de kant als trainer van Go Ahead en verzamelde daarin 19 punten. Net geen 1 punt per duel gemiddeld: 0,95.

Promotie

Van het gewenste shockeffect is bij beide laagvliegers in de Jupiler League dan ook niets terecht gekomen. Al heeft De Koning wel bewezen dat hij tot zulks in staat is, als trainer van Go Ahead. In 2016 richtte hij de Deventer ploeg op, met promotie naar de eredivisie via de nacompetitie tot gevolg.