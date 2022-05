Simonis definitief mee naar Van Wonderens Heerenveen, Ross keert niet meer terug bij Go Ahead

reactie Noppert houdt GA Eagles nog lang op been tegen NEC: ‘Je moet zakelijk zijn’

In een duel waarin bij Go Ahead Eagles niemand een heldenrol kon opeisen, ontpopte doelman Andries Noppert zich tot beste man tegen NEC. Met een paar goede reddingen hield hij de Deventenaren lang op de been in Nijmegen. In de extra tijd had ook Noppert geen antwoord op een inzet van Ibrahim Cissoko, waardoor GA Eagles met 1-0 de boot in ging.

