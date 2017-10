Sjoerd Ars: Drukke avonturier met goals in rugzakje

Voetbalnomade, avonturier en een vrijwel altijd en overal scorende spits. Sjoerd Ars lacht. De Achterhoeker kent zijn reputatie, opgebouwd in Doetinchem en Deventer, ontplooid in Zwolle, Bulgarije, China en Turkije.

Ars reisde de wereld over, liet overal zijn voeten spreken, maar realiseert zich ook dat de laatste jaren het sportieve succes tanende is. Schraalhans als keukenmeester voor een man met louter doelpunten op het menu.

Na twaalf jaar is de 33-jarige Didammer terug op het oude nest bij De Graafschap, de club waar hij de basis legde voor zijn ongekende scoringsdrift. Klaar voor zijn laatste kunstje, klaar om met de Doetinchemse trots nog één keer de stap te maken naar de eredivisie. Al wacht zondag eerst de ontmoeting met zijn oude club GA Eagles.

Rugzakje

,,Ja, ik houd wel van avontuur en geniet van nieuwe dingen'', begint Ars. ,,Ik zoek altijd een uitdaging, kan ook niet stilzitten. Ik ben van huis uit druk. Vroeger zei de dokter ook altijd tegen mijn ouders dat ik wat minder kleurstof moest nemen. Tegenwoordig zou ik een stempeltje krijgen. ADHD, met zo'n rugzakje erbij.''

Quote Oordoppen op, beetje spelen met die telefoon. Voetballers doen nog maar weinig samen. Sjoerd Ars Ars zag de voetbalwereld in het afgelopen anderhalve decennium flink veranderen. ,,Het is veel professioneler geworden. Toen ik net prof was aten we een broodje bal na de training en dronken we een biertje. Nu is dat ondenkbaar. Elf miljoen mensen hebben in dit land een mening over voetballers. Alles wordt uitvergroot en ligt binnen de kortste keren op straat via sociale media. Het is ook individueler allemaal. Oordoppen op, beetje spelen met die telefoon. Voetballers doen nog maar weinig samen. Vroeger gingen we veel vaker stappen en kenden we elkaar door en door. Ik wist precies hoeveel vrouwen en vriendinnen elke speler had. Klopt, ik ben van de oude stempel en hecht aan teambelang. Voetballers kijken tegenwoordig vooral naar hun eigen ontwikkeling en carrière.''

In de eerste divisie gaat het niveau achteruit en zijn de salarissen de afgelopen jaren gehalveerd, merkt Ars op. ,,Op zich geen probleem, maar je ziet wel dat de oudere spelers sneller wegvallen en niet meer afbouwen in de Jupiler League. Het is financieel niet meer aantrekkelijk. Toen ik begon bij De Graafschap speelde ik met routiniers als John van den Brom en Peter van Vossen. Ik was een kleine druktemaker met een grote mond. Op een dag vroeg Van den Brom of ik de ballen naar het veld wilde dragen. 'Nee', zei ik. 'Ik heb geen weekdienst.' Dat werd geaccepteerd, maar vijf minuten later - we waren nog bezig met een rondo - werd ik ongenadig over de boarding geschopt door Van den Brom. Die harde lessen mis ik nu.''

Zoals ook sommige trainers de Achterhoeker tot wanhoop dreven. ,,Bij het Hongaarse Haladás heb ik vorig seizoen echt de meest bizarre dingen meegemaakt. De trainer had een denkwijze waarin ik me niet kon vinden. Hij was ook niet eerlijk. Ik ben echt niet te beroerd om te vechten voor mijn plek, maar daar werden gewoon spelletjes gespeeld. Ook sportief was het een bedenkelijk niveau. We kwamen soms ook in hotels te zitten... Terwijl wij als spelers flauwe pasta weg zaten te harken, was de technische staf nergens te bekennen.''

China

Zijn mooiste buitenlandse periode beleefde Ars in China. Bij Tianjin Teda tekende de spits voor dertien treffers en eindigde als vierde op de topscorerslijst. ,,In een competitie waar ik tegenover wereldtoppers als Drogba en Anelka stond. Sportief was het geweldig, we speelden in de Aziatische Champions League. Het is een compleet andere wereld. Ik was vaak van huis en voor mijn vrouw Wieteke was het best zwaar. Maar op menselijk vlak heb ik veel geleerd en zijn we als gezin heel dicht naar elkaar toegegroeid. We hadden met Silver al een zoon, terwijl in China onze dochter Lieve geboren is. Een verrijking van ons leven.''

GA Eagles

Na een half seizoen Fortuna Sittard, speelt Ars nu op huurbasis bij zijn oude liefde. ,,Bij De Graafschap ben ik opgegroeid en stond ik als kleine jongen met mijn vader op de tribune. Al heb ik bij Go Ahead ook prachtjaren gehad. Marco Parnela, Patrick Ax, Kevin Moeliker en Marc Overmars die weer terugkwam. We hadden een mooi ploegje bij een club, waar de beleving bij de aanhang geweldig is. Een hechte familieclub, met mensen die rood en geel ademen.''