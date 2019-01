Sjoerd Overgoor vertrekt bij GA Eagles; TOP Oss pikt routinier op

Perspectief

Overgoor vertrok in 2015 na een prima periode in Deventer ook al bij GA Eagles, maar keerde twee jaar later na uitstapjes bij Cambuur en het Hongaarse Haladas terug in De Adelaarshorst. Dit seizoen komt Overgoor in de sportieve plannen van trainer John Stegeman echter niet voor en mocht hij sinds afgelopen zomer al uitkijken naar een nieuwe club. Sinds de winterstop zit Overgoor in de gewraakte kleedkamer 2 en is zijn perspectief op speeltijd nihil.