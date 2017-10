Sjoerd Overgoor verwacht heksenketel in Doetinchem

Sam Hendriks kijkt uit naar kraker in woonplaats tegen oude club

11 oktober Sam Hendriks wrijft zich vergenoegd in de handen, ondanks alle dreiging aan de zijlijn in de aanloop naar de wedstrijd De Graafschap - Go Ahead Eagles. Voor de Doetinchemse spits is de risicowedstrijd een terugkeer bij zijn oude club.