Sjoerd Overgoor zet door kruisbandletsel vervroegde punt achter profcarrière: ‘Het is klaar, mooi zo’

Justin Bakker zoekt in de schaduw bij GA Eagles zijn weg naar de spotlights: ‘Ik moet lieve karakter van me af gooien‘

19 februari Zijn wikipedia-pagina eindigt in 2018 met een AZ-shirt om zijn schouders. Op social-media is er slechts sporadisch een uitspatting te vinden van de centrale verdediger van Go Ahead Eagles. Het lijkt Justin Bakker ten voeten uit. De even nuchtere als bedeesde voetballer heeft ambities, speelde al bijna negentig duels als prof, maar neemt zonder dralen plaats achteraan in de polonaise.