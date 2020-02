Slecht nieuws voor GA Eagles: Club uit eerste divisie won KNVB-beker nooit

De Deventer club is - samen met NAC Breda - de enige club in de kwartfinales die niet actief is op het hoogste voetbalniveau in Nederland. In de ruim zestigjarige geschiedenis van het betaalde voetbal hebben dertig clubs uit de eerste divisie zich ook geplaatst voor de halve finale van het nationale bekertoernooi.

Acht keer ging een eerstedivisionist door naar de eindstrijd, maar zij wonnen de beker nog geen enkele keer. De laatste ploeg uit de eerste divisie die de finale speelde was NEC in 1994: 1-2 verlies tegen Feyenoord.

Het laatste team van buiten de eredivisie dat de halve finale van de KNVB-beker bereikte was Cambuur in 2017. De Friezen werden uitgeschakeld door AZ.

