Slechte zaterdag voor verliezende jeugd van GA Eagles

De oudste jeugd liep tegen een 2-0 nederlaag aan bij Alphense Boys O19. Het elftal van trainer Jan Kromkamp haalde geen moment zijn normale niveau, concludeerde de coach op twitter. ,,Al was er niet veel aan de hand. We waren erg slordig in de eindpass en voor het doel.’’ Go Ahead kreeg kort na rust – die met 0-0 werd bereikt - een dreun te verwerken na een eigen doelpunt. Bij de achterstand besloot Kromkamp alles of niets te gaan spelen. ,,En liepen we nog tegen een counter aan.’’

Na de 4-0 nederlaag tegen FC Den Bosch van vorige week staat Go Ahead Eagles O19 nu laatste in de eerste divisie laag.