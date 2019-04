Slijngard knikt een ‘slecht’ Jong GA Eagles in slotseconden naar winst

Jong Go Ahead Eagles heeft de Reservecompetitie B maandagavond in de eigen Adelaarshorst afgesloten met de zevende overwinning van het voorjaar. De beloften van Roda JC werden in de topper met 3-2 geklopt door een doelpunt van Jairzinho Slijngard diep in blessuretijd.

,,We hebben gewonnen, maar dit was by far de slechtste wedstrijd dit seizoen van ons’’, vond trainer Kick Maatman. ,,In balbezit waren we dramatisch. Maar goed, we winnen, alleen weet de ploeg heel goed dat dit duel ver beneden alle peil.’’

Met de winst blijft de ploeg van Maatman nog steeds koploper. Jong Go Ahead is nu wel uitgespeeld en moet de komende weken afwachten of de 23 punten voldoende zijn voor de bovenste plaats in de ‘degradatiegroep’ van de beloftencompetitie. Roda JC, Excelsior en Heerenveen staan er qua verliespunten nog steeds beter voor dan de Deventenaren, die echter een prima voorjaarsreeks achter de rug hebben. ,,Het resultaat, de stand, het is allemaal mooi, maar het belangrijkste vind ik de ontwikkeling van onze spelers bij Jong. Over het hele seizoen hebben we een prima ontwikkeling doorgemaakt.’’

Ervaring

Maatman koos voor het laatste duel voor spelers met flink wat minuten in de hoofdmacht met Joey Groenbast, Orhan Dzepar, Maarten Pouwels, Vince Gino Dekker en Giovanni Büttner. Go Ahead begon sterk aan het duel en binnen tien minuten hadden Dzepar en Dekker de 1-0 op hun hoofd en schoen. Hoewel Roda JC daarna beter in de wedstrijd kwam en via Loshaj en Brrou keeper Lars Jansen op de proef stelden, was het Go Ahead dat op voorsprong kwam. Na een aanval uit het boekje zette Dekker voor en was het Said Hamulic die simpel kon binnenschuiven.

Go Ahead slikte kort voor rust toch een tegentreffer. Balverlies van Büttner bracht Brrou in de Deventer zestien, waar het Büttner zelf was die aan het shirt van de Limburger ging hangen. De terecht toegekende strafschop werd benut door Bjorn Stassen: 1-1.

Na rust ontspon zich een rommelig duel vol foute passes en slordigheden, maar bleef een matig acterend Jong Go Ahead de baas op het veld zonder tot hele grote kansen te komen. Tot de 62e minuut. Invaller Samuel Wakana ontsnapte, zette een fysiek blok tegen Denis Schütte en schoot knap binnen: 2-1.

Tweede penalty

Het bracht leven in het spel van de matige Limburgers. Go Ahead werd steeds slordiger en het was in de zeventigste minuut aan keeper Jansen te danken dat de voorsprong op het bord bleef. Stassen en Brrou kregen grote kansen, Jansen bleef de zaak twee keer meester. Zoals hij tien minuten voor tijd een kopbal van Kaan Tanriver over de lat tikte. Het bleek uitstel van executie. Jansen was zelf te laat en tikte Brrou aan. Ook de tweede Kerkraadse strafschop werd een prooi voor Stassen: 2-2.

De zo trefzekere spits liet zich een minuut voor tijd gaan en zette van achteren een sliding in op Groenbast. Het leverde Stassen de terechte rode kaart op. En Go Ahead weer hoop. Na een prima schot van Eddahchouri, was het Pouwels die de 3-2 op de schoen had, maar van binnen de vijfmeter prikte hij de bal naast. Diep in de blessuretijd was het Jairzinho Slijngard die de winst naar Deventer bracht en de bal na een hoekschop in de verre hoek knikte: 3-2.

Zes zeges

Voor Jong GA Eagles betekende de zege op Roda JC de zevende winst van het voorjaar. Maatman zag zijn elftal eerder winnen van Achilles’29 (4-1), FC Dordrecht (2-0), Cambuur (2-1), NAC (1-2), FC Eindhoven (0-2), VVV/Helmond Sport (3-2). Jong GA Eagles speelde gelijk tegen Heerenveen (0-0) en De Graafschap (1-1). Go Ahead ging alleen over de knie bij Excelsior (1-2).

Jong GA Eagles-Jong Roda JC 3-2 (1-1). 20. Said Hamulic 1-0, 39. Bjorn Stassen 1-1 (strafschop), 62. Samuel Wakana 2-1, 86. Stassen (strafschop), 90+3 Jairzinho Slijngard 3-2.

Rode kaart: 89. Stassen (Roda JC).