‘Slimme’ Sam Hendriks neemt GA Eagles bij de hand

VideoSpits Sam Hendriks scoorde dit seizoen al acht keer voor Go Ahead Eagles en was samen met uitblinker Joey Suk verantwoordelijk voor de eerste competitiezege in de eigen Adelaarshorst in meer dan tweehonderd dagen. Over een ‘slimme spits’ met prachtige cijfers.

Nee, teletekst-pagina 832 staat niet de hele dag op in huize Hendriks. En nee, een jeugdspeler die zijn schoenen poetst is er ook nog niet opgestaan bij Go Ahead Eagles. Sam is Sam en Sam doet geen gekke dingen. Ook niet nu zijn cijfers met de week een stralender karakter krijgen. De 22-jarige topschutter scoort er op los en lijkt amper last te hebben van de zwakke seizoenstart van Go Ahead.

Imponerend

Acht van de twaalf officiële Deventer doelpunten dit seizoen kwamen op conto van Hendriks. 67 procent. Een imponerend gemiddelde voor de man die sinds dit weekeinde dan ook bovenaan de topscorerslijst prijkt in de Jupiler league. ,,Samen met Mateo Cassiera van Jong Ajax, allebei zes doelpunten. Natuurlijk weet ik dat en het geeft aan dat ik goed in mijn vel zit. Ik ben spits en wil scoren, maar belangrijker is dat we met Go Ahead nu die eerste zege te pakken hebben. We zaten in een negatieve flow, maar de winst op Almere City voelde heel erg lekker.’’

Humor

‘In ons cafééééé… Is het gezellig, kom feest maar meeeee….’ Kort na het laatste fluitsignaal schalt vrijdagavond het zoetgevooisde stemgeluid van Frans Duijts uit de speakers in de uitzinnige Adelaarshorst. ,,We hebben de cd even afgestoft, maar waarschijnlijk kennen de meesten van jullie 'm nog wel…’’ Stadionspeaker Rob de Jong strooit direct na de 2-1 winst op Almere City een aanstekelijke portie zelfspot uit over het euforische Deventer publiek. Als zelfs in sportief zware tijden de humor regeert, is de lach nooit ver weg.

232 dagen droogte

GA Eagles kent een abominabele start van de competitie en het was al een flinke tijd geleden dat de Adelaarshorst een zinnenprikkelend feestje mocht vieren, realiseerde ook clubicoon De Jong zich maar al te goed. Precies 232 dagen, op 11 februari tegen ADO Den Haag (3-1), wist GA Eagles voor de laatste keer een competitiewedstrijd in eigen huis te winnen. En net als tegen Almere was het ook destijds in de eredivisie Sam Hendriks, die de Deventer ploeg met twee treffers naar de zege loodste. ,,Ik heb altijd veel gescoord, overal’’, lacht de oud-spits van De Graafschap en Ajax. ,,Het gaat me vrij gemakkelijk af.’’

Parels

De woorden klinken op deze regenachtige zaterdag niet eens pathetisch. Hendriks weet dat GA Eagles hem nodig had en levert treffers haast op bestelling. Net als eerder dit seizoen in Maastricht, al waren zijn doelpunten tegen MVV (4-3) door verdedigende blunders toch vooral parels voor de zwijnen. ,,Tegen Almere haalden we in de eerste helft als team een hoog niveau’’, vindt Hendriks. ,,Terwijl de druk hoog was. De supporters bij Go Ahead zijn kritisch, dat mag. Maar door ons dominante spel kregen we het publiek heel snel achter ons. Dat heeft ons er doorheen gesleept.’’

Suk heeft pijntjes

Al deed ook Joey Suk een stevige duit in de zak. De uitblinker liet de training op zaterdag schieten. ,,Hij heeft meerdere kleine pijntjes en kreeg rust’’, verklaarde trainer Leon Vlemmings. Dat de entree van Suk op het middenveld voor herhaling vatbaar is, kon ook Vlemmings niet ontkennen. ,,Ook voor mij is hij de man van de wedstrijd tegen Almere.’’

Tussen de linies

Samen met Hendriks, een spits die door Vlemmings wordt vergeleken met de Deen Jon Dahl Tomasson. ,,Sam loopt heel slim tussen de linies, net als Tomasson die daar een meester in was. Ik werkte met hem bij Feyenoord en ik spreek Tomasson nog geregeld. Ik heb Sam geadviseerd ook met hem te gaan praten. Daar kan hij baat bij hebben.’’

Mentaal