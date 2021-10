Slimmigheidje Bas Kuipers levert GA Eagles penalty op tegen Vitesse: ‘Dit hoort bij voetbal’

GAE O21 neemt door ruime zege op concurrent VVV koppositie over

16 oktober De wedstrijd tegen VVV was voor de beloften van Go Ahead Eagles misschien wel de belangrijkste van het seizoen tot nu toe. De Deventenaren zetten met de 4-1 zege niet alleen VVV op vijf punten achterstand, maar namen ook de koppositie in de derde divisie over.