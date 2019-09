Sluiting transfermarkt: achttien nieuwe gezichten bij GA Eagles

Net als de afgelopen jaren vonden er in Deventer weer ongekend veel mutaties plaats. Met Elmo Lieftink, Alexander Bannink en Wout Droste (aan de kant met een zware knieblessure) werd weliswaar de nodige eredivisie-ervaring binnengehaald, het gros van de aanwinsten is toch vooral jong, talentvol en relatief onbekend. De door de club aangekondigde buitenkansjes met eredivisie-ervaring hebben Deventer nooit bereikt in de laatste dagen van augustus, al hebben Elso Brito en spits Maecky Ngombo ongetwijfeld zo hun drieste plannen. Bij GA Eagles werden Jay Gorter, Samuel Wakana en Zakaria Eddahchouri deze zomer op amateurbasis overgeheveld vanuit de eigen jeugd.

Afzwaaiers

Tegenover het grote aantal nieuwelingen in de selectie van trainer Jack de Gier was er ook het vertrek van bijna tweederde deel van de selectie van afgelopen seizoen. Liefst twintig voetballers wandelden de poort uit in het afgelopen half jaar. Vooral TOP Oss en Helmond Sport zagen wel brood in spelers van GA Eagles die na het afgelopen seizoen werden bedankt voor hun diensten. Givan Werkhoven, Orhan Dzepar en Jeff Stans vonden emplooi in Helmond, terwijl Giovanni Büttner, Dennis Hettinga en Pieter Langedijk het spoor van de al eerder naar Oss verkaste Sjoerd Overgoor volgden. De Braziliaan Bruno Andrade vond afgelopen weekeinde emplooi in Belgie bij Esperanza Neerpelt.