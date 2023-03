Smaakmaker aan de kant, dit is wat GA Eagles daardoor mist in Leeuwarden

wedstrijdverslag Meer balbezit, de beste kansen, geen strafschop: ongelukkig GA Eagles sneuvelt in bekertoer­nooi tegen ADO

Go Ahead Eagles was voetballend sterker dan ADO Den Haag, dwong de meeste kansen af en had na een uur een strafschop moeten hebben. Het deed er donderdagavond vlak na elven allemaal niet meer toe in het Bingoal Stadion, waar de eredivisionist uit Deventer op ongelukkige wijze sneuvelde in het KNVB-bekertoernooi (1-0).