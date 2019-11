Smaakmaker Hamdaoui laat GA Eagles-verleden achter zich

Heel af en toe dwalen de gedachten van Mohamed Hamdaoui nog wel eens richting Deventer. Een periode die zo mooi begon, in de knop werd gebroken en na een zware kruisbandblessure eindigde met de onenigheid binnen een mislukt huwelijk. ,,Bij GA Eagles hadden een paar mensen wat tegen mij. Ze zagen het niet in me zitten.’’ Voor de 26-jarige Arnhemmer werd het avontuur in de Adelaarshorst een sportief echec. ,,Het is een mooie club, maar GA Eagles heeft mij door meerdere factoren niet gebracht wat ik ervan hoopte.’’ Succes dat hij, na uitstapjes in IJmuiden en Enschede, als smaakmaker in de eerste divisie nu wel heeft gevonden bij De Graafschap.