Sonny Stevens: sociale steunpilaar, op én naast het veld

Vader worden, het is volgens Sonny Stevens vermoeiender dan een wedstrijdje keepen. En hij kan het weten. De doelman van Go Ahead Eagles werd maandag verblijd met de geboorte van zijn dochter Junes. Het bekerduel met Fortuna Sittard, een dag later, liet hij daarom aan zich voorbijgaan. ,,De eerste dagen leef je puur op adrenaline, waardoor de benen nu wel wat vermoeid zijn", zegt Stevens met een lach.

Vanavond

Dat weerhoudt de in Hoorn geboren doelman er niet van om vanavond weer onder de lat te gaan staan in het thuisduel met Jong AZ. Daarin zint de Deventer ploeg op eerherstel, na de ontluisterende 3-0 nederlaag in Limburg.

Quote Ik had natuurlijk wel even wat anders aan mijn hoofd, maar heb het wel gevolgd op Twitter Heeft Stevens nog iets meegekregen van dat bekerdebacle, terwijl hij in een staat van euforie verkeerde vanwege zijn vaderschap? ,,Ik had natuurlijk wel even wat anders aan mijn hoofd, maar heb het wel gevolgd op Twitter. Wat ik ervan begreep, was het niet best... Dat Fortuna een muur optrok voor het eigen strafschopgebied, mag geen excuus zijn. Daar moeten we mee om kunnen gaan, anders zou elke ploeg ons zo kunnen gaan bestrijden."

Dubbelzinnig

Quote ik onderscheid me liever met die ene cruciale redding vijf minuten voor tijd Het niveau van Go Ahead schommelt nogal, erkent Stevens. Maar mede daardoor krijgt hij juist de gelegenheid uit te blinken, hetgeen hij dan ook vrijwel wekelijks doet. In die zin speelt hij zichzelf bij Go Ahead misschien wel meer in de kaart dan bij een soevereine koploper mogelijk zou zijn. Stevens ervaart die dubbelzinnigheid niet. ,,Natuurlijk is het lekker om met veel reddingen van waarde te zijn. Maar ik onderscheid me liever met die ene cruciale redding vijf minuten voor tijd, in een wedstrijd waarin ik verder niets te doen heb. Dat is het moeilijkste wat er is voor een keeper: de hele wedstrijd gefocust zijn voor één zo'n moment."

Dergelijke scenario's zijn in Deventer vooralsnog niet voorgekomen. Het scenario waarin Stevens zijn carrière nieuw leven inblaast wél. Met zijn overgang van FC Twente naar Go Ahead Eagles begon zijn loopbaan als doelman als het ware opnieuw. ,,Zo voelde het wel, ja. Bij FC Twente heb ik door allerlei blessureleed twee jaar aan de kant gestaan. Go Ahead voelde als een nieuw begin. En ja, die herstart is voor mij tot nu toe prima verlopen."

Artikel gaat verder onder de video (interview maart 2017, nog in dienst van FC Twente)

Ouwehoeren

Direct vanaf de seizoenstart manifesteert Stevens zich - naast topscorer Sam Hendriks - als dé steunpilaar van het elftal. En de doelman vertolkt die rol zelfs buiten de lijnen. In zijn huis in hartje Deventer zwaait Stevens regelmatig de voordeur open om een teamgenoot van Go Ahead te begroeten. ,,Sam Hendriks (die in Doetinchem woont, red.) blijft regelmatig bij ons slapen. Bijvoorbeeld als we de volgende dag moeten trainen. Maar er komen ook vaak andere teamgenoten over de vloer. Ik houd van die gezelligheid; ben een sociale jongen. Bakkie erbij en lekker ouwehoeren."

En een potje Fifa spelen op de computer zeker? ,,Nee, dan ga ik liever kaarten.''

Spaanse les

Maar Stevens wil zich ook breder ontwikkelen. Zo is hij van plan in de nabije toekomst een cursus Spaans te gaan volgen. Stiekem met het idee om later bij een mooie Spaanse club aan de slag te kunnen? Met een knipoog: ,,Nee, hoor. Het is ook handig voor op vakantie.”

Aan carrièreplanning doet de betrouwbare sluitpost niet meer, zo beweert hij. Want door zijn verleden met blessures weet hij hoe lastig het is om een hele loopbaan uit te stippelen. ,,Maar dat ik niet tot mijn 35ste in de Jupiler League wil keepen, staat voor mij wel vast."