Soumaoro weg bij GA Eagles; Eghan niet op eerste training

Stegeman: 'Spelers mogen Go Ahead best als spring­plank gebruiken'

12:43 De nieuwe trainer John Stegeman staat te popelen om morgen met Go Ahead Eagles te beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in het teken staat van sportieve wederopbouw. ,,Ik wil me ontwikkelen, beter worden in alle facetten.''