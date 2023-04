Sow wil zich maar wat graag laten zien bij Go Ahead Eagles: ‘Soms zeur ik bij de trainer...’

De overstap van Sylla Sow naar Go Ahead Eagles is afgelopen zomer veelbesproken. Terwijl die zaak lang door blijft etteren, krijgt de spits het niet voor elkaar om zich in Deventer in de basis te spelen. In het oefenduel met RKC (2-2) van woensdag geeft hij met twee goals een teken van leven.

Op het veld klinken bewonderende geluiden, van de tribune van tweededivisionist TEC uit Tiel rolt een klein applaus. De toeschouwers die wel aanwezig mogen zijn bij de oefenwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk, zien namelijk een schitterende 2-0 van Sylla Sow. De spits van Go Ahead Eagles verovert op de achterlijn de bal, passeert op fraaie wijze zijn tegenstander en haalt heerlijk uit. Een persoonlijk succesje voor de spits, daar heeft hij er dit seizoen nog niet veel van gehad.

Invalbeurten

Sow moet het dit seizoen namelijk vooral doen met invalbeurten. Slechts drie keer komt hij langer dan een half uur in actie, in totaal staan er 426 officiële minuten achter zijn naam. In die minuten komt hij tot één doelpunt, thuis tegen FC Utrecht is Sow in de slotfase goed voor de 2-2. Al met al zijn dat tegenvallende cijfers, erkent de spits ook zelf.

,,Natuurlijk valt het tegen”, is Sow eerlijk. ,,Na een jaar weinig te hebben gespeeld in Engeland, verwacht je hier veel te spelen en jezelf weer op de kaart te zetten. Tot nu toe is dat niet gelukt. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen en hopelijk kan ik daarin nog veel minuten maken. En beslissend zijn.”

Quote Je zit er gewoon mee, vooral de som die De Graafschap eiste. Die was behoorlijk Sylla Sow

Zeuren bij de trainer

Hij klopt geregeld op de deur bij trainer René Hake, want een beetje voetballer vindt natuurlijk dat hij hoort te spelen. Zo ook Sow. ,,Soms zeur ik bij de trainer dat ik in de basis hoor te staan. Hij geeft dan zijn redenen waarom hij vindt dat ik er nog niet klaar voor ben. Zolang we winnen, heeft de trainer gelijk. We zijn vier wedstrijden voor het einde veilig en hebben nog zicht op de play-offs. Dan kan ik niet boos op de trainer zijn.”

Nog even terug naar die transfer van afgelopen zomer, want hoe je het ook bekijkt: dat heeft lang in het hoofd van Sow gezeten. De Graafschap zette een arbitragezaak op poten tegen de voetballer en Go Ahead Eagles, omdat die club vond dat het al rond was met Sow terwijl hij daarna toch nog tekende in Deventer. In maart kwam er uitsluitsel: Sow kreeg gelijk en hoefde de geëiste schadeloosstelling niet te betalen.

,,Het is nog lang doorgegaan”, reageert de spits. ,,Natuurlijk heb ik er last van gehad. Je zit er gewoon mee, vooral de som die De Graafschap eiste. Die was behoorlijk. Het is een moeilijk seizoen geweest.”

Vertrouwen genoeg

Sow gaat echter niet bij de pakken neerzitten, zo laat hij ook zien in het oefenduel met RKC Waalwijk. Natuurlijk, het is slechts een oefenwedstrijd, maar Sow maakt wel gewoon twee prima goals.

,,Over het algemeen heb ik nog steeds genoeg vertrouwen en denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor dit team”, zegt de spits, die een doorlopend contract heeft. ,,De afgelopen jaren heb ik geen voorbereiding met een team gedaan, nu wil ik een keer een voorbereiding meedoen. En dan laten zien waarom de trainer wel voor mij moet kiezen.”