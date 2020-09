Speler GA Eagles O21 getroffen door coronavirus; geen trainingen tot woensdag

GA Eagles O21 stelt teleur en blijft ook tegen Alexandria zonder zege

13 september De beloften van Go Ahead Eagles hielden onder het toeziend oog van hoofdcoach Kees van Wonderen slechts een punt over aan het treffen met het Rotterdamse Alexandria‘66 (1-1). Daarmee wacht de O21-ploeg van Jouad Boufarra nog op de eerste zege in de derde divisie van de beloftencompetitie.