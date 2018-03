Spelers De Graafschap vluchten van het veld voor fans Go Ahead Eagles

Doelpunt De Kogel onvoldoende voor zege van Cornellà

12:42 Leon de Kogel heeft zijn tweede doelpunt gemaakt in dienst van UE Cornellà. De Nederlandse oud-spits van Go Ahead Eagles tekende in de uitwedstrijd tegen Valencia-B voor de 1-3, maar zag de middenmoter in de slotminuut alsnog langszij komen.