Spelers GA Eagles niet op hoogte van vertrek Stegeman, supporters boos en club zwijgt

VIDEODe mokerslag van dinsdagavond is amper verwerkt door de fans van Go Ahead Eagles als een etmaal later het vertrek van trainer John Stegeman naar aartsrivaal PEC Zwolle wereldkundig wordt. De Deventer fans blijft deze week weinig bespaard.

Bij De Adelaarshorst klonteren woensdagmiddag groepjes supporters samen. Ongeloof, verbijstering en woede strijden om voorrang als John Stegeman ter sprake komt. De term verrader valt. Onbetrouwbaar ook. Dat de Epenaar de terrasjes in Deventer dezer dagen beter even kan mijden, is wel duidelijk. ,, Ik zag dit niet aankomen, vind het lastig, maar voetballers en trainers zijn passanten’’, legt een supporter, die anoniem wil blijven, wijze woorden op tafel. ,,Stegeman is een prof en ziet dit als een stap omhoog. Prima, daar moeten we niet in blijven hangen.’’

Volledig scherm John Stegeman © BSR Agency

Onaangenaam toetje

GA Eagles werd dinsdagavond laat verrast door de mededeling van Stegeman, die rond de klok van elf uur een gesprek had met technisch manager Paul Bosvelt. ,,Een onaangenaam toetje op een toch al vervelende avond’’, doelde Bosvelt op de pijnlijke 4-5 nederlaag in de finale van de play-offs tegen RKC.

Ook Bosvelt zag het vertrek van Stegeman – net zo min als voorzitter Hans de Vroome – aankomen na het desastreuze slot van de nacompetitie. Stegeman bracht daarvoor alleen de nieuwe grootaandeelhouder Alex Kroes – waarmee hij zeker niet de allerbeste verstandhouding had - op de hoogte.

Spreekverbod

Personeelsleden op de kantoren van Larenstein en de spelers hebben van de club ondertussen een spreekverbod gekregen als het over de ‘kwestie Stegeman’ gaat. Er zouden immers verkeerde dingen gezegd kunnen worden…

De groepsapp van de roodgele selectie ontplofte woensdagmiddag toen het nieuws rond Stegeman naar buiten kwam. Ook de spelers waren ook niet op de hoogte gebracht door hun trainer. Met de lippen op elkaar vertrekken de meeste voetballers echter weer net zo snel als ze gekomen zijn. Een laatste afscheid op het landgoed van De Vroome lonkt en dan start de vakantie. Voor Jeff Stans meteen de laatste keer dat hij in GA Eagles-functie aanwezig is. De middenvelder kreeg van Bosvelt te horen dat de samenwerking wordt beëindigd.

Sentimenten

Natuurlijk kent Stegeman de sentimenten die komen kijken bij de overstap naar de Zwolse aartsrivaal, maar kansen die je krijgt moet je pakken zei Stegeman al vóór de play-offs. Woorden die extra lading krijgen. PEC Zwolle is voor de Epenaar een droom om zo hoog mogelijk te komen als trainer. Mooi, die ambities, maar in Deventer zijn daar amper oren voor. De man die tot vorige week nog op handen werd gedragen, is van een voetstuk gevallen. Nee, natuurlijk is niemand vergeten dat Stegeman aan de basis van de wederopstanding van de club stond vorig jaar. Maar de ronkende teksten bij zijn aanstelling net zo min, nadat hij de eredivisie met Heracles inruilde voor een trede lager: ,,Ik heb roodgeel bloed’’, zei Stegeman, die eind jaren negentig drie jaar voetbalde bij Go Ahead. ,,Als klein ventje zat ik op de B-side. De Adelaarshorst geeft me een speciaal gevoel.’’

Judas