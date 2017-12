Spelers GA Eagles verrast door snelle ontslag Vlemmings

In de selectie van Go Ahead Eagles werd met verbazing gereageerd op het ontslag van hun trainer, Leon Vlemmings. Natuurlijk kennen ook de spelers de voetbalwetten, maar niemand in de spelersgroep had het vertrek van de coach zien aankomen.

,,In onze groepsapp is iedereen verrast’’, verklaarde routinier Sjoerd Overgoor gisteravond. ,,Niemand van ons is vooraf op de hoogte gebracht dat dit eraan zat te komen, al snappen wij ook wel dat de druk op club en trainer hoog was. De resultaten waren gewoon slecht en dan wordt de positie van de trainer wankel.’’

Toch is Overgoor mans genoeg om de hand in eigen boezem te steken. ,,Het is niet terecht dat Leon alleen de schuld krijgt. Wat kan de trainer er aan doen dat – behalve keeper Sonny Stevens - geen enkele speler zijn normale niveau haalt? Op dit moment zou je het hele team kunnen ontslaan, zo slecht is het wel, maar als speler overkomt ons dat niet. Ik voel me best schuldig naar de trainer. Ik heb hem net nog een berichtje gestuurd en bedankt voor de prettige en leerzame samenwerking.’’

Schenk

Xandro Schenk kijkt al niet meer op van een trainer meer of minder in De Adelaarshorst. ,,Ik loop al wat langer mee bij deze club’’, stelt de aanvoerder, die sinds 2013 als speler actief is bij Go Ahead. Hij zag sindsdien de trainers Foeke Booy, Dennis Demmers en Hans de Koning voortijdig hun spullen pakken. ,,Onze resultaten zijn gewoon heel slecht de laatste weken en ook het spel is niet goed. Dan gaat bij deze club het publiek zich er hardop mee bemoeien en is het voor een trainer nog maar heel moeilijk om te draaien.’’