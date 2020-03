Spelers van GA Eagles schudden vanwege corona voorlopig geen handen meer

‘GA Eagles ideale kans voor Kees: architect als speler en trainer’

5 maart Met Kees van Wonderen heeft Go Ahead Eagles een opvallende naam binnen de poorten van de Adelaarshorst gehaald. Oud-international, UEFA Cup-winnaar en landskampioen met Feyenoord, die als trainer echter veelal in de schaduw werkte. Insiders geloven in het nieuwste Deventer voetbalhuwelijk. ,,Hij was niet alleen als voetballer een architect.‘’