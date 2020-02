Spits Anier tekent contract voor half jaar bij GA Eagles

Anier maakte de afgelopen week tijdens een stage een goede indruk op de technische leiding van de club. De 34-voudig international van Estland (7 doelpunten) is het beoogde aanspeelpunt waarnaar trainer Jack de Gier op zoek was. Anier heeft nog wel een aantal weken nodig om wedstrijdfit te worden, erkende De Gier donderdag eerder al.

Anier was clubloos en komt daardoor transfervrij binnen in de Adelaarhorst. De Est werd onlangs bij technisch manager Paul Bosvelt aangeboden door Harri Ojamaa, de broer van voormalig GA Eagles-spits Henrik Ojamaa. Anier is na Ojamaa en Sander Post de derde Est worden dit decennium die de kleuren van GA Eagles draagt.

Anier heeft sinds 2007 heel wat clubs achter zijn naam gekregen. 1.82 meter lange aanvaller scoorde vooral voor Flora Tallinn in zijn geboorteland vaak. Dat is echter ook al weer een jaar of negen geleden. De 34-voudig international reisde daarna half Europa door en speelde behalve in Estland voor onder meer Dundee United en Motherwell (Schotland), Viking (Noorwegen), Kalmar FF (Zweden), Duitse Erzgebirge Aue en Suwon FC (Zuid-Korea).