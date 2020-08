Spits Rabillard gaat zonder doelpunten op zak met GA Eagles beginnen aan competitie

In de punt van de aanval voelt Antoine Rabillard zich soms eenzaam. De Fransman - in zijn eerste jaar goed voor 9 doelpunten in 24 wedstrijden - beweert na de wedstrijd tegen FC Twente (2-0 verlies) dat er een enorm verschil is met vorig seizoen. ,,Tactisch is er veel veranderd, we zetten nu als team meer druk op de tegenstander, schakelen ook sneller om. Dat we pas één doelpunt hebben gemaakt heeft ook te maken met de sterke tegenstanders, drie teams uit de eredivisie. Ik maak me daar op dit moment niet echt zorgen over.’’