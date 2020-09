Spits Sam Hendriks keert terug bij GA Eagles: contract voor een jaar

Met de overgang keert Sam Hendriks bij GA Eagles terug in de moederschoot waar hij tot twee jaar geleden prima seizoenen beleefde. Zelfs in het zo dramatische seizoen 2017/2018 bleef de oud-Ajacied als een van de weinigen overeind met 15 doelpunten. GA Eagles is het nog niet vergeten en probeert de Achterhoeker in de zoektocht naar scorend vermogen daarom terug te halen naar Deventer.

Herstart

Het goede gevoel dat Sam Hendriks overhield aan zijn eerdere periode bij Go Ahead Eagles, maken het voor de spits extra bijzonder om weer in Deventer terug te keren. ,,Natuurlijk was de degradatie uit de Eredivisie in 2017 een smetje en het daaropvolgende seizoen sportief gezien zeer matig, maar persoonlijk was het voor mij een periode waarin ik als voetballer positief op terugkijk‘’, aldus Hendriks. ,,Ik heb aardig wat doelpunten gemaakt en ben clubtopscorer geworden. Bovendien is de Adelaarshorst een geweldig stadion om in te spelen. Mijn terugkeer naar Go Ahead Eagles voelt dan ook echt als een frisse herstart. Hopelijk kan ik snel de draad van mijn eerdere twee seizoenen in Deventer weer oppakken. Het is tijd om het vuurtje weer aan te wakkeren. Ik hoorde toevallig vorige week een toepasselijk nummer op de radio, en heb de communicatieafdeling ook getipt die onder de video te zetten. Het motto wordt: relight my fire!”