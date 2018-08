Spits Verheydt: 'Er valt wel wat van mijn schouders af'

Euforie

,,Hij zat er lekker in hè?”, zei Verheydt over de 3-0 die hij gisteravond op het scorebord bracht voor Go Ahead Eagles. De euforie was in zijn ogen af te lezen in de catacomben van de Adelaarshorst. ,,Dit is lekker, hoor. Er zat natuurlijk wel wat druk op, na die 3-0 overwinning op Sparta. Het publiek verwacht veel van ons en dan moet je dat nog wel even waarmaken in de eerste wedstrijd om het ‘echie’. Maar vanaf minuut één hebben we laten zien dat hier niets te halen was voor Jong FC Utrecht.”